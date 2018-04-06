В Мосгордуме считают необходимым запретить рекламу детских молочных смесей на федеральных телеканалах

«Сегодня эта реклама (детских молочных смесей — прим. Агентства городских новостей “Москва”) на федеральных каналах идет каждые пять минут. Многих мам это сбивает с толку. Они думают, что это инновации или то же самое, что и грудное молоко. Если ребенок находится на грудном вскармливании, он меньше болеет, у него совершенно другой иммунитет, это доказанные вещи. Мы неоднократно выступали на эту тему. Снова обратимся, чтобы хотя бы ограничили эту рекламу», — сказала Л. Стебенкова.