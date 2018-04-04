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08:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе Тотальный диктант впервые можно будет написать в историческом парке «Россия — моя история»

УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе Тотальный диктант впервые можно будет написать в историческом парке «Россия — моя история».

Как сообщила волонтер проекта Альфия Кутлуева, написать Тотальный диктант можно будет на трех тысячах площадок по всему миру. 4 апреля на официальном сайте проекта www.totaldict.ru откроется регистрация на площадки проведения Тотального диктанта.

«Традиционно площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки, но Тотальный диктант каждый год удивляет: он покорил уже все шесть континентов, а также воду и воздух. Пришла очередь забираться еще выше, например, в горы», — делится идеями руководитель проекта Ольга Ребковец.

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В этом году партнер Тотального диктанта — Агентство стратегических инициатив существенно расширило географию своих коворкингов «Точка кипения». Диктант в них можно будет написать в Москве, Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Иваново, Томске, Петрозаводске, Ульяновске, Новосибирске, Челябинске, Обнинске, Липецке и Иркутске.

Почта России приглашает написать диктант в почтовых отделениях Уфы, Перми, Екатеринбурга, а также в отдаленных районах — на Урале и Дальнем Востоке.

Проверить свою грамотность смогут пассажиры поездов и встречающие, которые 14 апреля окажутся на железнодорожных вокзалах Москвы (Казанский, Курский, Рижский, Ярославский), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Жители Челябинска впервые смогут написать диктант на колесе обозрения. Во второй раз текст диктанта будет написан в троллейбусе между Алуштой и Симферополем на высоте 752 метра. В Омске к Тотальному диктанту присоединилась исправительная колония: желание написать диктант высказал один из осужденных. В Альметьевске, Уфе, Франкфурте-на-Майне (Германия), Веве (Швейцария) и других городах будут организованы площадки, где позаботились о тех, кому не с кем оставить ребенка: пока родители пишут диктант, детей займут аниматоры и воспитатели.

Постоянно растет число площадок, подходящих людям с ограниченными возможностями. Такие площадки будут иметь специальную отметку в списке городских площадок на официальном сайте проекта.

«Команда Тотального диктанта традиционно работает не только над количеством площадок в каждом городе, но и над качеством: наши организаторы любят удивлять участников. В Ростове-на-Дону, например, можно будет написать текст пером и чернилами. А в Рыбинске не только написать Тотальный диктант в кафе-бургерной, но и попробовать Тотальный бургер, который будет введен в меню по случаю нашего праздника грамотности. Состав бургера организаторы пока не раскрывают», — сообщила координатор российских площадок Екатерина Тупицына.

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