Союз кинематографистов Петербурга должен покинуть здание на Караванной
Такое решение принял арбитражный суд.
Такое решение принял арбитражный суд.
Союз кинематографистов Петербурга должен покинуть здание на Караванной.
Такое решение принял Арбитражный суд города и Ленинградской области во вторник, 3 апреля. Он удовлетворил иск городского комитета имущественных отношений. Напомним, что власти обратились в суд с требованием взыскать с местного Союза штраф в размере 791,5 тысячи рублей за нарушение договора о безвозмездном использовании и выселить организацию из занимаемого здания.
Предметом иска стали помещения в здании площадью 2900 квадратных метров. В нем работают кинотеатры «Дом кино» и «Родина». Их передали организации по договору безвозмездного пользования еще в 1994 году. Проведенная Комитетом по контролю за имуществом проверка показала, что Союз кинематографистов провели несогласованную перепланировку в здании памятника регионального значения. Это и стало причиной расторгнуть договор аренды.
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