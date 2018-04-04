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09:53 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Союз кинематографистов Петербурга должен покинуть здание на Караванной

Такое решение принял арбитражный суд.

Союз кинематографистов Петербурга должен покинуть здание на Караванной.

Такое решение принял Арбитражный суд города и Ленинградской области во вторник, 3 апреля. Он удовлетворил иск городского комитета имущественных отношений. Напомним, что власти обратились в суд с требованием взыскать с местного Союза штраф в размере 791,5 тысячи рублей за нарушение договора о безвозмездном использовании и выселить организацию из занимаемого здания.

Предметом иска стали помещения в здании площадью 2900 квадратных метров. В нем работают кинотеатры «Дом кино» и «Родина». Их передали организации по договору безвозмездного пользования еще в 1994 году. Проведенная Комитетом по контролю за имуществом проверка показала, что Союз кинематографистов провели несогласованную перепланировку в здании памятника регионального значения. Это и стало причиной расторгнуть договор аренды.

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