Дарья Домрачева: горжусь этим мужчиной!
Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост в связи с завершением спортивной карьеры ее мужем — восьмикратным олимпийским чемпионом
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