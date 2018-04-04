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10:06 (мск), источник: Telegraf.by

Дарья Домрачева: горжусь этим мужчиной!

Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост в связи с завершением спортивной карьеры ее мужем — восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьерндаленом.

Источник: Telegraf.by

«И победитель… Уле-Эйнар Бьерндален!!! Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера — пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять ещё множество поколений. Его поведение по жизни — пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть человеком. Просто победитель», — отметила она.

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