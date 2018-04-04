Дарья Домрачева: горжусь этим мужчиной!

«И победитель… Уле-Эйнар Бьерндален!!! Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера — пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять ещё множество поколений. Его поведение по жизни — пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть человеком. Просто победитель», — отметила она.