Движение по Нансена и на бульваре Дружбы ограничат на весь апрель
Новые ограничения движения автотранспорта начнутся с 23 апреля.
Новые ограничения движения автотранспорта начнутся с 23 апреля.
В связи с ремонтом теплотрассы на бульваре Дружбы ограничат движение между улицей 2-я Краснодарская и Коммунистическим проспектом. Работы будут производится с 23 апреля по 15 мая. Часть дорожного полотна заблокируют, поэтому движение на данном участке будет затруднено.
Также перекроют часть проспекта Нансена. Причина — ремонт железнодорожного путепровода. Движение перекроют в створе проспекта Михаила Нагибина и улицы Стадионной на четыре дня. 23, 24, 26 и 27 апреля с 23:00 до 5:00 проезд будет затруднен. Работы специально будут вестись в ночное время, для исключения возможных заторов.
Весь апрель дорожные работы будут вестись в разных районах города, сообщает Департамент автодорог Ростова. С 22 апреля до 15 мая будет ограничено движение по улице Тренева. С 18 апреля до 15 мая на участке ул. Лермонтовская — ул. Текучева и ул. Большая Садовая — ул. Седова проезд также будет затруднен. А с 10 апреля по 15 апреля работы по ремонту дорог начнутся на пр. Космонавтов, Королева, Вавилова и Орбитальной.
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