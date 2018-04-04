Движение по Нансена и на бульваре Дружбы ограничат на весь апрель

В связи с ремонтом теплотрассы на бульваре Дружбы ограничат движение между улицей 2-я Краснодарская и Коммунистическим проспектом. Работы будут производится с 23 апреля по 15 мая. Часть дорожного полотна заблокируют, поэтому движение на данном участке будет затруднено.

Также перекроют часть проспекта Нансена. Причина — ремонт железнодорожного путепровода. Движение перекроют в створе проспекта Михаила Нагибина и улицы Стадионной на четыре дня. 23, 24, 26 и 27 апреля с 23:00 до 5:00 проезд будет затруднен. Работы специально будут вестись в ночное время, для исключения возможных заторов.