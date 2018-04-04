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12:05 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане выставили на продажу «Чайку» Леонида Брежнева

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В сети появилось сообщение о продаже ГАЗ-13 «Чайка» образца 1980 года, на которой, по словам владельца, ездил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщает Motor, лимузин входил в посольский гараж, а в 1982 году во время своего визита в Узбекистан на нем передвигался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Цена — 30 миллионов рублей.

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За все время «Чайка» успела сменить двух владельцев и проехать две тысячи километров. Сохранился и оригинальный двигатель — 5,53-литровая V-образная «восьмерка» мощностью 195 лошадиных сил, совмещенная с трехступенчатой гидромеханической коробкой передач. Лимузин способен разгоняться до «сотни» за 20 секунд, а его максимальная скорость составляет 160 километров в час.

Лимузин укомплектован электростеклоподъемниками, системой отопления, противотуманными фарами, тонированными стеклами и креслами с отделкой кожей.

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