В Узбекистане выставили на продажу «Чайку» Леонида Брежнева

Как сообщает Motor, лимузин входил в посольский гараж, а в 1982 году во время своего визита в Узбекистан на нем передвигался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Цена — 30 миллионов рублей.

За все время «Чайка» успела сменить двух владельцев и проехать две тысячи километров. Сохранился и оригинальный двигатель — 5,53-литровая V-образная «восьмерка» мощностью 195 лошадиных сил, совмещенная с трехступенчатой гидромеханической коробкой передач. Лимузин способен разгоняться до «сотни» за 20 секунд, а его максимальная скорость составляет 160 километров в час.