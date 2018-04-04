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09:52 (мск), источник: Вести - Пермь

Дождались: Поздняя весна вступает в свои права

Теплее в этом году еще не было!

Источник: Вести - Пермь

Теплее в этом году еще не было, утверждают синоптики. +10С — рекорд, зафиксированный в краевой столице. На юге региона — еще больше. Вот теперь можно говорить о весне.

Столбик термометра на солнце прогрелся до +10С, а под ногами появился асфальт. Возможность провести первую в этом году тренировку на улице черлидеры решили не упускать. Такое шоу в центре города даже успело собрать поклонников.

За городом снег пока что таять не спешит. Любителям покататься на склоне это наруку. В перерыв между занятиями по горным лыжам своим весенним настроением решил поделиться Ярослав вместе с коллегой Александром. Из экипировки — лыжи и летняя одежда.

Ярослав Мазуряк, инструктор по горным лыжам: «Отличная погода, снег не тает, все катит. Показать всем, что тепло, хорошо, скоро лето, весна, любовь».

Анастасия на прогулку вместе с собакой Молли вышла с мыльными пузырями. По словам девушки, сегодня в совокупности с солнышком это все, что нужно для счастья.

Анастасия Барышева: «Наступила весна наконец-то, и мы решили отпраздновать этот праздник с помощью мыльных пузырей, которые приносят радость мне и моей собаке».

У моржей занятия проходят даже в большой «минус». Причем, чем холоднее на улице, тем для них лучше. Но сегодняшнее потепление участников клуба закаливания ничуть не смутило.

Что касается погоды, по прогнозам синоптиков до конца недели столбик термометра в дневные часы точно будет находиться на отметках выше нуля.

Конечно, не все выражали свои эмоции столь экстремальными способами. Наша съемочная группа в перерыве между съемок решила просто покормить уток.

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