Часть Западного останется без света на двое суток
Плановые отключения электроэнергии пройдут 4 и 5 апреля.
Плановые отключения электроэнергии пройдут 4 и 5 апреля.
4 апреля с 9 утра и до 16 часов без света останутся жители домов по улице Еременко. Дома 99 и 101 погрузятся в темноту. Причина — плановые профилактические работы на линиях электропередач.
В четверг в это же время без света останутся жители домов на Еременко 101/1 и 103.
Работы проводить необходимо, для исключения массовых аварий. Ростгорсвет приносит извинения жителям за доставленные неудобства.
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