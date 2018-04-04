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10:04 (мск), источник: Деловое сообщество

Часть Западного останется без света на двое суток

Плановые отключения электроэнергии пройдут 4 и 5 апреля.

4 апреля с 9 утра и до 16 часов без света останутся жители домов по улице Еременко. Дома 99 и 101 погрузятся в темноту. Причина — плановые профилактические работы на линиях электропередач.

В четверг в это же время без света останутся жители домов на Еременко 101/1 и 103.

Работы проводить необходимо, для исключения массовых аварий. Ростгорсвет приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

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