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12:02 (мск), источник: UzReport.news

Боксеры из Узбекистана попали в ТОП-10 мирового рейтинга WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала новый рейтинг сильнейших боксеров мира.

Источник: UzReport.news

Так, в первом полусреднем весе (super lightweight, 63,5 кг) в ТОП-10 вошел непобежденный боец из Узбекистана Шохжахон Эргашев. Он расположился на девятом месте рейтинга. Стоит отметить, что боксер улучшил свой прошлый показатель на два пункта.

Кроме того, в полусреднем весе (welterweight, 66,68 кг) в ТОП-10 рейтинга вошел еще один представитель Узбекистана — Кудратилло Абдукаххаров. Он занял седьмое место в данном рейтинге.

Напомним, следующий бой Шохжахон Эргашев проведет 28 апреля против китайца Жиминг Ванга в спорткомплексе «Barclays Center» в Нью-Йорке.

Бой Кудратилло Абдукаххарова ожидается 5 мая в Ташкенте. Информация о сопернике выйдет позже.

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