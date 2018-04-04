Боксеры из Узбекистана попали в ТОП-10 мирового рейтинга WBA

Так, в первом полусреднем весе (super lightweight, 63,5 кг) в ТОП-10 вошел непобежденный боец из Узбекистана Шохжахон Эргашев. Он расположился на девятом месте рейтинга. Стоит отметить, что боксер улучшил свой прошлый показатель на два пункта.

Кроме того, в полусреднем весе (welterweight, 66,68 кг) в ТОП-10 рейтинга вошел еще один представитель Узбекистана — Кудратилло Абдукаххаров. Он занял седьмое место в данном рейтинге.