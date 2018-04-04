Боксеры из Узбекистана попали в ТОП-10 мирового рейтинга WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала новый рейтинг сильнейших боксеров мира.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала новый рейтинг сильнейших боксеров мира.
Так, в первом полусреднем весе (super lightweight, 63,5 кг) в ТОП-10 вошел непобежденный боец из Узбекистана Шохжахон Эргашев. Он расположился на девятом месте рейтинга. Стоит отметить, что боксер улучшил свой прошлый показатель на два пункта.
Напомним, следующий бой Шохжахон Эргашев проведет 28 апреля против китайца Жиминг Ванга в спорткомплексе «Barclays Center» в
Бой Кудратилло Абдукаххарова ожидается 5 мая в Ташкенте. Информация о сопернике выйдет позже.
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