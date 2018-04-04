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10:31 (мск), источник: РИА Новости

Девочка Таня из Волоколамска увидит заводы по сортировке мусора в Голландии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Десятилетняя девочка Таня, которая вошла в инициативную группу после участия в митинге за закрытие полигона «Ядрово», вместе с семьей едет на экскурсию в Голландию посмотреть, как работают перерабатывающие мусорные заводы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Источник: РИА Новости
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«Наши ребята связывались с ее семьей. Они сейчас уезжают в Голландию, для того чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там. Они едут на экскурсию за наш счет», — рассказал Воробьев.

Десятилетняя Таня стала популярной в соцсетях после своего появления на митинге за закрытие полигона. На видео, которое разошлось в интернете, девочка показала пальцем на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, затем провела рукой по горлу. Чиновник в это время общался со взрослыми участниками митинга.

На территории подмосковной мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

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