Девочка Таня из Волоколамска увидит заводы по сортировке мусора в Голландии
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Десятилетняя девочка Таня, которая вошла в инициативную группу после участия в митинге за закрытие полигона «Ядрово», вместе с семьей едет на экскурсию в Голландию посмотреть, как работают перерабатывающие мусорные заводы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.