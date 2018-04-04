На Среднем Урале для болельщиков ЧМ-2018 пустят дополнительные поезда

Источник: Агентство «Москва»

На Среднем Урале с 14 мая по 21 июля планируют пустить 32 дополнительных пригородных поезда. Часть составов введут для удобства болельщиков Чемпионата мира по футболу, которые решат остановиться в гостиницах за пределами Екатеринбурга.

Отметим, что ежегодно пригородным железнодорожным транспортом пользуется около 14 миллионов свердловчан. В 2016-м в регионе действовали 118 маршрутов электричек, в 2017- 119, в этом году — уже 123. Добавлены такие направления как Екатеринбург-Пассажирский — Шамары, Шамары — Екатеринбург-Пассажирский, Екатеринбург-Пассажирский — Кушва, Кушва — Екатеринбург-Пассажирский.

— Мы идем по пути оптимального увеличения числа востребованных маршрутов и объемов пригородных перевозок. Электрички имеют высокую социальную значимость, ими пользуются служащие, студенты, пенсионеры. Комфортность и доступность этого вида транспорта не должна пострадать, — сказал глава Минтранса Василий Старков.