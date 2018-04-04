На Среднем Урале для болельщиков ЧМ-2018 пустят дополнительные поезда
Курсировать составы будут с 14 мая по 21 июля.
Курсировать составы будут с 14 мая по 21 июля.
На Среднем Урале с 14 мая по 21 июля планируют пустить 32 дополнительных пригородных поезда. Часть составов введут для удобства болельщиков Чемпионата мира по футболу, которые решат остановиться в гостиницах за пределами Екатеринбурга.
Отметим, что ежегодно пригородным железнодорожным транспортом пользуется около 14 миллионов свердловчан. В 2016-м в регионе действовали 118 маршрутов электричек, в 2017- 119, в этом году — уже 123. Добавлены такие направления как
— Мы идем по пути оптимального увеличения числа востребованных маршрутов и объемов пригородных перевозок. Электрички имеют высокую социальную значимость, ими пользуются служащие, студенты, пенсионеры. Комфортность и доступность этого вида транспорта не должна пострадать, — сказал глава Минтранса Василий Старков.
В министерстве также подчеркнули, что в конце прошлого года ведомство впервые заключило трехлетние договоры с пригородными компаниями вместо годичного. В качестве компенсации за недополученные доходы перевозчики будут каждый год получать из областной казны 1,2 миллиарда рублей.
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