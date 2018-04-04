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10:09 (мск), источник: ИА Башинформ

ФК «Уфа» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком

УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Сергей Семак остается главным тренером футбольного клуба «Уфа». Новый контракт рассчитан на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Сергей Семак возглавил ФК «Уфа» в декабре 2016 года. Сезон 2016/2017 сложился для клуба удачно — уфимская команда заняла седьмое, самое высокое в своей истории, место в РФПЛ. В сезоне 2017/2018 после 24 туров «Уфа» занимает шестую строчку в турнирной таблице.

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