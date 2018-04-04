Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Анна Седокова рассказала, с какой девушкой должен встречаться ее сын
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
66-летняя Аллегрова тратит тысячи долларов на косметику
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Анну Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: эксперт раскрыл причины ненависти Великобритании к России
Порошенко: Меркель и Макрон "дожали" Путина по ДНР
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
66-летняя Аллегрова тратит тысячи долларов на косметику
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Версия Мэй провалилась: следа РФ в «деле Скрипаля» нет
Тысячи россиян жаждут наказать «фашистку» Малышеву
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Акции в память о погибших в Кемерово
10:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В воскресенье в четырех краснодарских парках пройдут праздничные пасхальные мероприятия

КРАСНОДАР, 4 апреля, ФедералПресс. В воскресенье ожидается, что в городские парки придут тысячи посетителей.

В Краснодаре 8 апреля в четырех городских парках пройдут праздничные пасхальные мероприятия, в которых все желающие смогут поучаствовать в развлекательных и познавательных тематических программах.

По словам начальника городского управления культуры Ирины Лукинской, все городские парки подготовились к началу весенне-летнего сезона и Пасхе, сообщает пресс-служба администрации города.

Горожан ждут в Чистяковской роще, там праздничные мероприятия начнутся с познавательной игровой программы «Вот и Пасха пришла — веселись детвора!», различные игровые и музыкальные программы для детей и взрослых пройдут также в парке «Солнечный остров» и Городском Саду.

С двух часов дня в четырех городских парках пройдут различные концертные программы, в ходе которых перед краснодарцами и гостями кубанской столицы выступят солисты и народные коллективы. При этом праздничные мероприятия продолжатся 11 апреля в 18:00 в Пашковском Доме культуры. Там состоится Пасхальный концерт «И восходит солнце».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Крутое пике для Цыденова. В Бурятии началась затяжная электоральная гонка
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
СМИ сообщили об обыске у главы кемеровского МЧС
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Рост цен на топливо ударит по потребителям
США зафиксировали испытание Россией противоспутникового оружия
Спорт
Роналду стал первым футболистом, забившим в 10 матчах ЛЧ подряд Роналду установил рекорд во вторник в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», который завершился со счетом 3:0 в пользу «сливочных»
Авто
Гаишникам придумают «ежедневный план» (и это не «палки») Глава ГИБДД Михаил Черников планирует окончательно избавиться от так называемой «палочной системы»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа Актриса поблагодарила неравнодушных за поддержку.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь