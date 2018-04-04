В Калининграде потеплеет до +17
4 апреля на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает
4 апреля на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает
При этом температура воздуха поднимется до +17 градусов.
Осадков не предвидится.
Ветер
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.