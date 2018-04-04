Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Правила сексуальной безопасности: о чем должен знать каждый ребенок
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
66-летняя Аллегрова тратит тысячи долларов на косметику
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
СМИ: эксперт рассказал о "страшной травме" Великобритании
СМИ: ВМФ РФ возьмет под охрану Азовское море
Лили-Роуз Депп рассталась с бойфрендом
Пользователи Сети обсуждают «помолодевшего» Дмитрия Харатьяна
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Версия Мэй провалилась: следа РФ в «деле Скрипаля» нет
Тысячи россиян жаждут наказать «фашистку» Малышеву
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Акции в память о погибших в Кемерово
10:12 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде потеплеет до +17

4 апреля на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 82% 754 мм рт. ст. 0 м/с

При этом температура воздуха поднимется до +17 градусов.

Осадков не предвидится.

Ветер юго-восточный 3−8 м/с.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 "Дети остались за дверью": заперший двери кинозала "Зимней вишни" мужчина потерял в огне дочерей
Известный российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
СМИ сообщили об обыске у главы кемеровского МЧС
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Рост цен на топливо ударит по потребителям
США зафиксировали испытание Россией противоспутникового оружия
Спорт
Роналду стал первым футболистом, забившим в 10 матчах ЛЧ подряд Роналду установил рекорд во вторник в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», который завершился со счетом 3:0 в пользу «сливочных»
Авто
Гаишникам придумают «ежедневный план» (и это не «палки») Глава ГИБДД Михаил Черников планирует окончательно избавиться от так называемой «палочной системы»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа Актриса поблагодарила неравнодушных за поддержку.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь