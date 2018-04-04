Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Семья в сборе: Собчак с мужем и сыном отдыхает в Таиланде
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Пользователи Сети обсуждают «помолодевшего» Дмитрия Харатьяна
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Начинать готовиться: Киеву дали неожиданный совет насчет газа РФ
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
СМИ: эксперт рассказал о "страшной травме" Великобритании
СМИ: ВМФ РФ возьмет под охрану Азовское море
Лили-Роуз Депп рассталась с бойфрендом
Пользователи Сети обсуждают «помолодевшего» Дмитрия Харатьяна
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Версия Мэй провалилась: следа РФ в «деле Скрипаля» нет
Тысячи россиян жаждут наказать «фашистку» Малышеву
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
09:59 (мск), источник: АиФ Самара

На Рощинском полигоне разведчики отработали действия в тылу противника

Более 100 военнослужащих совершили марш-бросок, нарушили коммуникации КП «противника» и овладели районом, который удерживался условным незаконным формированием.

На Рощинском полигоне с разведчиками ЦВО проведено занятие по специальной подготовке, в ходе которого военнослужащие отработали рейдовые действия в тылу условного противника, сообщает Пресс-служба Центрального военного округа.

Личный состав разведподразделений совершил марш-бросок и вывел из строя стратегические объекты, нарушил коммуникации командного пункта «противника», вышел в новый район, который удерживался условным незаконным формированием, и овладел им.

В занятии приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Насколько вы доступны для мошенников? Тест
Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Эксперты рассказали, какая экономическая стратегия нужна России
Рост цен на топливо ударит по потребителям
США зафиксировали испытание Россией противоспутникового оружия
Спорт
Роналду стал первым футболистом, забившим в 10 матчах ЛЧ подряд Роналду установил рекорд во вторник в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», который завершился со счетом 3:0 в пользу «сливочных»
Авто
Гаишникам придумают «ежедневный план» (и это не «палки») Глава ГИБДД Михаил Черников планирует окончательно избавиться от так называемой «палочной системы»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь