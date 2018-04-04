Более восьми тысяч детей родились в Нижегородской области с начала 2018 года

8150 детей родились в регионе с начала 2018 года, а количество заключенных браков составило 3 153. Об этом сообщили в Главном управлении записи актов гражданского состояния Нижегородской области, где подвели основные итоги работы управления за I квартал.



Согласно данным за март 2018 года, в области родилось 2893 ребенка, а количество заключенных браков составило 831.



Как рассказала руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, с начала года было усыновлено 68 детей, при этом в марте количество усыновленных составило 28.



Всего в I квартале 2018 года зарегистрировано 3 378 записи о расторжении брака, за последний месяц квартала — 1 278. Количество актов о смерти за три месяца составило 12 887, за март — 4779.



Напомним, по данным ГУ ЗАГС Нижегородской области, в 2017 году в регионе родилось 34 567 нижегородцев и зарегистрировано 22 860 записей о заключении брака.