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11:29 (мск), источник: Sputnik.md

Записки отчаянной домохозяйки: где в Кишиневе закупиться к Пасхе

Sputnik публикует подробный путеводитель по рынкам столицы, где по приемлемым ценам можно купить все необходимые продукты к праздничному столу.

Источник: Sputnik.md

Каждый год к Пасхальным праздникам я начинаю ломать голову и думать, что и где прикупить к праздничному столу. Ведь речь идет не только о том, чтобы эдакого, вкусного приготовить и удивить родных и близких, но и где в столице приобрести свежие продукты по доступным ценам.

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Овощи и зелень будут дороже, чем в прошлом году

В этом году Пасху отмечают на неделю раньше, чем в прошлом.

В 2017-ом праздник выпал на 16 апреля, а сейчас — на 8 апреля. Это, безусловно, повлияет и на цены: зелень и овощи, выращиваемые в парниках, из-за сокращённых световых периодов в этом году будут дороже, чем в прошлом.

Как правило, в день Пасхи православные накрывают стол, полный разных вкусностей. И это наша, молдавская традиция: стол должен быть разнообразным и богатым. Обязательными являются на праздничном столе крашеные яйца, пасха, куличи и различные мясные блюда, в том числе и из баранины.

Барашек магазинный — ближе к Пасхе стоимость растет

Те, кто хочет подать к столу баранину, заказывают ее заранее у производителей с ферм или покупают в магазине.
В этом году килограмм баранины у производителей или на рынке можно будет купить за цену от 75 до 100 леев. В магазине она скорее всего обойдется дороже.

Представители животноводческих ферм отметили, что уже получили множество заказов на баранину. Товар нужно подготовить уже к 8 апреля. Так как Пасха в этом году выпадает раньше — эти животные не успеют вырасти и будут весить до десяти килограммов.

Что почем на рынках Кишинева

Центральный рынок:

Брынза — 90 леев,
Яйца домашние — 25−30 леев (в фирменных магазинчиках — по 18 леев),

Мясо:
говядина вырезка — 65−85−90 леев,
свинина на холодец — 55 леев.

Рынок на Докучаева:

Брынза — от 75 до 90 леев,
Яйца в павильоне — 10−25 леев,

Мясо:

Говядина вырезка — 70−98 леев,
Свинина на холодец — до 29 до 89 леев,
Ягненок — до 85 леев,
Кролик — до 125 леев,
Зелень (укроп, петрушка) — по 5 леев,
Пучок редиски — 20 леев.

Рынок на Чеканах.

Брынза — 85 леев,
Яйца — 20 леев.

Мясо:

говядина вырезка — 85 леев,
свинина на холодец — 60 леев.

Рынок на Дачии у магазина «Тысяча мелочей».

Брынза — от 75 леев,
Яйца домашние — 25 леев,

Мясо:

говядина вырезка — 90 леев,
свинина — 70 леев
курица — 70 леев.

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