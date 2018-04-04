Названа дата открытия навигации маломерных судов в Приморье

Источник: Восток Медиа

По информации пресс-службы краевой администрации, до начала сезона в местах отдыха населения на водных объектах необходимо предпринять меры по безопасности детей.

В частности, сотрудники МЧС до 30 июня должны провести освидетельствование баз для стоянок маломерных судов, мест организованного массового отдыха на водных объектах края, а до 31 мая вместе с представителями департамента гражданской защиты наладить спасательные работы на воде.

До 18 мая главы муниципальных образований Приморья определятся со сроками купального сезона, местами организованного купания и отдыха населения.

К этому времени специалисты должны будут привести пляжи и места массового отдыха у воды в порядок, навести чистоту и обеспечить безопасность населении.