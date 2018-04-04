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10:22 (мск), источник: Восток Медиа

Названа дата открытия навигации маломерных судов в Приморье

Названа дата начала сезона маломерной навигации в Приморье — он стартует на следующей неделе, 15 апреля. Соответствующее решение принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

По информации пресс-службы краевой администрации, до начала сезона в местах отдыха населения на водных объектах необходимо предпринять меры по безопасности детей.

В частности, сотрудники МЧС до 30 июня должны провести освидетельствование баз для стоянок маломерных судов, мест организованного массового отдыха на водных объектах края, а до 31 мая вместе с представителями департамента гражданской защиты наладить спасательные работы на воде.

До 18 мая главы муниципальных образований Приморья определятся со сроками купального сезона, местами организованного купания и отдыха населения.

К этому времени специалисты должны будут привести пляжи и места массового отдыха у воды в порядок, навести чистоту и обеспечить безопасность населении.

В местах, запрещённых для купания, оборудуют информационные и предупреждающие знаки, а также баннеры о запрете и опасности купания.

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