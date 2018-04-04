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10:20 (мск), источник: Восток Медиа

Десятки НКО в Хабаровском крае нацелились на президентские гранты

Завершился прием заявок на участие в первом в этом году конкурсе президентских грантов для некоммерческих организаций. На получение финансовой поддержки претендуют свыше девяти тысяч проектов со всей России, в их числе — 109 инициатив от Хабаровского края.

Как проинформировали в министерстве внутренней политики и информации края, НКО региона впервые представили проекты по всем 13 номинациям конкурса, в том числе и по новому — выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства. Общий размер запрашиваемых средств превышает 194 миллиона рублей. Большинство инициатив касается сфер охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни, молодежной политики, науки, образования и просвещения, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, сообщает пресс-служба правительства края.

«В этом году активность краевых некоммерческих организаций выросла почти в три раза по сравнению с аналогичным конкурсом 2017 года. Более половины НКО участвуют впервые. Растущий интерес к конкурсу обусловлен во многом благодаря информационному и консультационному сопровождению. В рамках подготовки проведены встречи со 131 организацией, предварительную экспертизу прошли 79 заявок. Также было организовано более 20 обучающих мероприятий по социальному проектированию, в том числе в рамках муниципальных этапов краевого гражданского форума в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске», — отметили в министерстве.

Конкурсы по предоставлению грантов НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся уже более десяти лет. По итогам прошлого года Хабаровский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству победителей. Тогда грантовую поддержку на реализацию своих проектов получили 47 некоммерческих организаций края, а общий объем привлеченного в край финансирования составил 65 миллионов рублей.

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