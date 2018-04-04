Десятки НКО в Хабаровском крае нацелились на президентские гранты

Как проинформировали в министерстве внутренней политики и информации края, НКО региона впервые представили проекты по всем 13 номинациям конкурса, в том числе и по новому — выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства. Общий размер запрашиваемых средств превышает 194 миллиона рублей. Большинство инициатив касается сфер охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни, молодежной политики, науки, образования и просвещения, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, сообщает пресс-служба правительства края.

«В этом году активность краевых некоммерческих организаций выросла почти в три раза по сравнению с аналогичным конкурсом 2017 года. Более половины НКО участвуют впервые. Растущий интерес к конкурсу обусловлен во многом благодаря информационному и консультационному сопровождению. В рамках подготовки проведены встречи со 131 организацией, предварительную экспертизу прошли 79 заявок. Также было организовано более 20 обучающих мероприятий по социальному проектированию, в том числе в рамках муниципальных этапов краевого гражданского форума в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске», — отметили в министерстве.