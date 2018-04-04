Дополнительные остановки появятся у электрички Черемхово — Иркутск-Пассажирский
С 9 апреля 2018 года в расписание движения пригородного поезда № 6112 сообщением Черемхово —
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С 9 апреля 2018 года в расписание движения пригородного поезда № 6112 сообщением Черемхово —
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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