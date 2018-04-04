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10:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

Дополнительные остановки появятся у электрички Черемхово — Иркутск-Пассажирский

С 9 апреля 2018 года в расписание движения пригородного поезда № 6112 сообщением Черемхово — Иркутск-Пассажирский вводятся дополнительные остановки — на о.п. ПМС-45 и о.п. Горка. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Из-за этого изменится расписание электрички, и со ст. Черемхово она будет отправляться в 5:13 (вместо 5:14), на о.п. ПМС-45 прибывать в 7:16, на о.п. Горка — в 7:24. На каждой из дополнительных остановок предусмотрена непродолжительная стоянка. Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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