Дополнительные остановки появятся у электрички Черемхово — Иркутск-Пассажирский

Из-за этого изменится расписание электрички, и со ст. Черемхово она будет отправляться в 5:13 (вместо 5:14), на о.п. ПМС-45 прибывать в 7:16, на о.п. Горка — в 7:24. На каждой из дополнительных остановок предусмотрена непродолжительная стоянка. Время указано местное.