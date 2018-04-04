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10:15 (мск), источник: ДЕЙТА

В этот день электрички Приморья начнут ходить по-летнему

21 апреля пригородный электротранспорт Владивостока переходит на новое расписание движения. Пассажирам рекомендуется быть внимательными при планировании своих поездок. Количество вагонов на различных маршрутах составит от 4 до 8, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

7, 8, 14, 15 апреля продлевается маршрут следования и изменяется расписание электропоезда № 6307 «Владивосток — Надеждинская» (в расписании от ст. «Владивосток» — 15:20). Электропоезд будет отправляться раньше на 45 минут (в 14:35) и следовать до ст. «Кипарисово».

Также 7, 8, 14 и 15 апреля продлевается маршрут следования электропоезда № 6322 «Надеждинская — Владивосток» (в расписании от ст. Надеждинская — 16:50). Он будет отправляться от ст. «Кипарисово» в 16:23.

Помимо этого, в связи с проведением ремонтных работ 9 апреля изменяется расписание электропоезда № 6365/6367 «Владивосток — Уссурийск — Спасск-Дальний» (время отправления из Владивостока — 11:09, прибытие в Спасск-Дальний — в 15:21) и электропоезда № 6016/6008 «Ружино — Сибирцево — Владивосток» (отправление из Ружино — в 07:07, прибытие во Владивосток — в 12:36).

12, 16 и 19 апреля изменяется расписание движения электропоезда № 6365/6367 «Владивосток — Уссурийск — Спасск-Дальний»: время отправления из Владивостока — 11:04, время прибытия в Спасск-Дальний — 15:16.

Михаил Грач.

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