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10:10 (мск), источник: ИА Башинформ

МФЦ Башкирии приглашает предпринимателей на День открытых дверей

УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. 12 апреля в 14 офисах Многофункционального центра «Мои Документы» пройдет День открытых дверей для предпринимателей. Представители бизнес-сообщества смогут бесплатно проконсультироваться по вопросам, касающимся взаимодействия с Роспотребнадзором.

Источник: Башинформ

Любой желающий сможет получить информацию о порядке проведения плановых и внеплановых проверок, узнать о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований, а также требований технических регламентов Таможенного союза, нормативных правовых актов в области защиты прав потребителей.

Получить необходимую консультацию можно будет с 10 до 16 часов в следующих офисах МФЦ:

  • Уфа, ул. Губайдуллина, 6 (ТРЦ «Аркада»);.
  • Туймазы, ул. С. Юлаева, 69а;.
  • Белебей, ул. Революционеров, 3;.
  • Бирск, ул. Корочкина, 4;.
  • Нефтекамск, ул. Строителей, 59;.
  • Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83;.
  • Салават, ул. Ленина, 11;.
  • Кумертау, ул. Гафури, 35;.
  • Белорецк, ул. 5 Июля, 3;.
  • Сибай, ул. Горького, 74к;.
  • Октябрьский, ул. Кортунова, 15;.
  • Давлеканово, ул. Победы, 5;.
  • Учалы, ул. Карла Маркса, 1;.
  • Месягутово, ул. И. Усова, 3.
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