МФЦ Башкирии приглашает предпринимателей на День открытых дверей

Любой желающий сможет получить информацию о порядке проведения плановых и внеплановых проверок, узнать о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований, а также требований технических регламентов Таможенного союза, нормативных правовых актов в области защиты прав потребителей.