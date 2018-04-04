МФЦ Башкирии приглашает предпринимателей на День открытых дверей
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. 12 апреля в 14 офисах Многофункционального центра «Мои Документы» пройдет День открытых дверей для предпринимателей. Представители
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. 12 апреля в 14 офисах Многофункционального центра «Мои Документы» пройдет День открытых дверей для предпринимателей. Представители
Любой желающий сможет получить информацию о порядке проведения плановых и внеплановых проверок, узнать о нарушениях обязательных
Получить необходимую консультацию можно будет с 10 до 16 часов в следующих офисах МФЦ:
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