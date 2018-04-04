Ростовский общественный транспорт будет работать в ночь на Пасху до 4.00
Общественный транспорт
Общественный транспорт
«В Пасхальную ночь будет организована работа общественного пассажирского транспорта с 23:30 7 апреля до 04:00 8 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.
По городу будут курсировать 34 единицы общественного транспорта.
Для перевозки ростовчан задействуют семь автобусов (№№ 3, 3А, 7, 9, 15, 41 и 70), 24 маршрутки (№№ 4, 6, 8, 34, 45, 47, 48, 49, 58, 65, 78, 90 и 99), а также три трамвая (№№ 1, 6 и 7).
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