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10:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовский общественный транспорт будет работать в ночь на Пасху до 4.00

Общественный транспорт Ростова-на-Дону будет работать в Пасхальную ночь до 4.00, сообщает городской департамент транспорта.

Источник: Аргументы и факты

«В Пасхальную ночь будет организована работа общественного пассажирского транспорта с 23:30 7 апреля до 04:00 8 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.

По городу будут курсировать 34 единицы общественного транспорта.

Для перевозки ростовчан задействуют семь автобусов (№№ 3, 3А, 7, 9, 15, 41 и 70), 24 маршрутки (№№ 4, 6, 8, 34, 45, 47, 48, 49, 58, 65, 78, 90 и 99), а также три трамвая (№№ 1, 6 и 7).

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