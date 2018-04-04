Капитана «Норда» вывезли в неизвестном направлении — судовладелец

Источник: РИА "Новости"

Как РИА Новости сообщил представитель судовладельца — компании «Балтийский берег», его местонахождение неизвестно, адвокаты ничего не знали.

«Три часа назад (около 7.00 мск) капитан был вывезен с судна украинскими пограничниками в неизвестном направлении. Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно», — сообщили в компании.