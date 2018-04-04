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10:28 (мск), источник: РИА Крым

Капитана «Норда» вывезли в неизвестном направлении — судовладелец

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. Утром в среду капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко украинские пограничники вывезли в неизвестном направлении.

Источник: РИА "Новости"

Как РИА Новости сообщил представитель судовладельца — компании «Балтийский берег», его местонахождение неизвестно, адвокаты ничего не знали.

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«Три часа назад (около 7.00 мск) капитан был вывезен с судна украинскими пограничниками в неизвестном направлении. Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно», — сообщили в компании.

В среду, по предварительным данным, должно состояться первое заседание украинского суда по делу, связанному с керченским судном «Норд». Заседание должно пройти в Мариуполе. Судовладелец сообщил, что адвокаты пытаются установить, где в данный момент находится Горбенко. В компании считают действия украинских властей неприемлемыми.

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