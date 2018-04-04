Пересадкой костного мозга могут заняться в Хабаровском крае
Власти направили соответствующую заявку на включение в национальную программу по борьбе с онкозаболеваниями.
Власти направили соответствующую заявку на включение в национальную программу по борьбе с онкозаболеваниями.
Хабаровский край направил заявку на включение в национальную программу по борьбе с онкозаболеваниями. В неё вошли такие пункты как строительство Центра высокодозной химиотерапии и пересадки костного мозга в краевом онкоцентре, переоснащение учреждения современным медицинским оборудованием, а также строительство Центра
— Подобные технологии в стране пока не применяются. Этот метод лечения освоили наши коллеги из Европы и США, стран АТР. В первую очередь нам предстоит перенять азиатский опыт. Перед тем, как разработать проект необходимо сформировать научное обоснование, выполнить все расчёты и сформировать задание. Сейчас мы собираем коммерческие предложения от профильных организаций, — процитировала
То, что край имеет хорошие шансы на участие в национальной программе, подтвердил губернатор.
— При помощи федерального центра в нашем крае построено немало значимых медицинских объектов. В их числе
Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», за прошедшие 5 лет от рака умерло меньше людей, а выявлять больных стали больше. Это напрямую связано с повышением уровня диагностики и лечения. Что касается среднего возраста человека с онкозаболеванием, то он составляет 63,5 года, но и до 30 лет выявляется рак и это не редкость.
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