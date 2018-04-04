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10:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Пересадкой костного мозга могут заняться в Хабаровском крае

Власти направили соответствующую заявку на включение в национальную программу по борьбе с онкозаболеваниями.

Хабаровский край направил заявку на включение в национальную программу по борьбе с онкозаболеваниями. В неё вошли такие пункты как строительство Центра высокодозной химиотерапии и пересадки костного мозга в краевом онкоцентре, переоснащение учреждения современным медицинским оборудованием, а также строительство Центра протонно-лучевой терапии, сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе краевого правительства.

Если дорогостоящие проекты удастся реализовать, то эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями увеличится, ведь появится возможность успешно работать не только с мелкими, но и крупными опухолями, не затрагивая здоровую ткань.

 — Подобные технологии в стране пока не применяются. Этот метод лечения освоили наши коллеги из Европы и США, стран АТР. В первую очередь нам предстоит перенять азиатский опыт. Перед тем, как разработать проект необходимо сформировать научное обоснование, выполнить все расчёты и сформировать задание. Сейчас мы собираем коммерческие предложения от профильных организаций, — процитировала пресс-служба регионального правительства слова министра здравоохранения края Александра Витько.

В Хабаровском крае вообще уделяется большое внимание улучшению борьбы с онкологией. Ведь в 2016 году начали работу первичные онкологические кабинеты во всех поликлиниках Хабаровска, в конце 2017 года — в Комсомольске-на-Амуре. На сегодняшний день в крае 30 таких пунктов.

То, что край имеет хорошие шансы на участие в национальной программе, подтвердил губернатор.

 — При помощи федерального центра в нашем крае построено немало значимых медицинских объектов. В их числе ПЭТ-центр, который производит и поставляет радиофармпрепараты, реконструирован акушерский корпус перинатального центра, появились другие объекты. Мы поступательно двигаемся вперед, внедряя современные методы в здравоохранении. К созданию Центра протонно-лучевой терапии подходим серьёзно. Уверен, учитывая наличие кадров, развитой инфраструктуры краевого онкоцентра, на его базе мы в кратчайшие сроки реализуем идею, — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», за прошедшие 5 лет от рака умерло меньше людей, а выявлять больных стали больше. Это напрямую связано с повышением уровня диагностики и лечения. Что касается среднего возраста человека с онкозаболеванием, то он составляет 63,5 года, но и до 30 лет выявляется рак и это не редкость.

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