Пересадкой костного мозга могут заняться в Хабаровском крае

Хабаровский край направил заявку на включение в национальную программу по борьбе с онкозаболеваниями. В неё вошли такие пункты как строительство Центра высокодозной химиотерапии и пересадки костного мозга в краевом онкоцентре, переоснащение учреждения современным медицинским оборудованием, а также строительство Центра протонно-лучевой терапии, сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе краевого правительства.

Если дорогостоящие проекты удастся реализовать, то эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями увеличится, ведь появится возможность успешно работать не только с мелкими, но и крупными опухолями, не затрагивая здоровую ткань.

— Подобные технологии в стране пока не применяются. Этот метод лечения освоили наши коллеги из Европы и США, стран АТР. В первую очередь нам предстоит перенять азиатский опыт. Перед тем, как разработать проект необходимо сформировать научное обоснование, выполнить все расчёты и сформировать задание. Сейчас мы собираем коммерческие предложения от профильных организаций, — процитировала пресс-служба регионального правительства слова министра здравоохранения края Александра Витько.

В Хабаровском крае вообще уделяется большое внимание улучшению борьбы с онкологией. Ведь в 2016 году начали работу первичные онкологические кабинеты во всех поликлиниках Хабаровска, в конце 2017 года — в Комсомольске-на-Амуре. На сегодняшний день в крае 30 таких пунктов.

То, что край имеет хорошие шансы на участие в национальной программе, подтвердил губернатор.

— При помощи федерального центра в нашем крае построено немало значимых медицинских объектов. В их числе ПЭТ-центр, который производит и поставляет радиофармпрепараты, реконструирован акушерский корпус перинатального центра, появились другие объекты. Мы поступательно двигаемся вперед, внедряя современные методы в здравоохранении. К созданию Центра протонно-лучевой терапии подходим серьёзно. Уверен, учитывая наличие кадров, развитой инфраструктуры краевого онкоцентра, на его базе мы в кратчайшие сроки реализуем идею, — подчеркнул Вячеслав Шпорт.