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10:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пасхальные торжества и богослужения в Челябинске

Стало известно расписание пасхальных богослужений в Челябинске. Традиционно, в день Пасхи верующие смогут поучить благодатный огонь.

Также Челябинской епархией совместно с министерством культуры Челябинской области будет организован Пасхальный концерт, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит основные богослужения Страстной седмицы в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32). В том же храме архипастырь отслужит литургию в ночь на Пасху, 8 апреля.

Также в воскресенье на богослужении в Свято-Симеоновском кафедральном соборе верующие Челябинска смогут получить доставленный из Иерусалима Благодатный огонь. Богослужение возглавит митрополит Никодим. Начало — в 17:00.

Пасхальные торжества продлятся целую неделю, вплоть до субботы (14 апреля), богослужения во всех храмах будут совершаться с открытыми царскими вратами в знак того, что Воскресение Христа открыло для людей Царство Небесное. А традиционными словами «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» верующие будут пользоваться вместо обычных приветствий в течение 40 дней, до отдания Пасхи (16 мая).

15 апреля в концертном зале «Родина» (Кирова, 78) состоится Пасхальный концерт. На сцену выйдут ведущие солисты и коллективы челябинской филармонии. Зрители услышат пасхальные песнопения, а также старинные романсы и песни, завоевавшие народную любовь и широкую известность. Вход свободный, начало — в 14:00.

15 апреля в Свято-Симеоновском соборе состоится приуроченный к Пасхе показ спектакля «Рай», поставленного православным молодежным театром «Белая птица». Начало — в 12:00.

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