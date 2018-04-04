Пасхальные торжества и богослужения в Челябинске
Стало известно расписание пасхальных богослужений в Челябинске. Традиционно, в день Пасхи верующие смогут поучить благодатный огонь.
Стало известно расписание пасхальных богослужений в Челябинске. Традиционно, в день Пасхи верующие смогут поучить благодатный огонь.
Также Челябинской епархией совместно с министерством культуры Челябинской области будет организован Пасхальный концерт, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит основные богослужения Страстной седмицы в
Также в воскресенье на богослужении в
Пасхальные торжества продлятся целую неделю, вплоть до субботы (14 апреля), богослужения во всех храмах будут совершаться с открытыми царскими вратами в знак того, что Воскресение Христа открыло для людей Царство Небесное. А традиционными словами «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» верующие будут пользоваться вместо обычных приветствий в течение 40 дней, до отдания Пасхи (16 мая).
15 апреля в концертном зале «Родина» (Кирова, 78) состоится Пасхальный концерт. На сцену выйдут ведущие солисты и коллективы челябинской филармонии. Зрители услышат пасхальные песнопения, а также старинные романсы и песни, завоевавшие народную любовь и широкую известность. Вход свободный, начало — в 14:00.
15 апреля в
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