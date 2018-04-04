Областная таможня уничтожила 1440 поддельных игрушек ниндзя

Во время проверки специалисты обнаружили конструкторы под названием NINJA, товарный знак которых похож на NINJAGO. Впоследствии правообладатель подтвердил, что не давал согласия на ввоз игрушек. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областной таможни.