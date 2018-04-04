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11:23 (мск), источник: Калининград.Ru

Областная таможня уничтожила 1440 поддельных игрушек ниндзя

Калининградские таможенники уничтожили партию поддельных игрушек. Товар из Китая пытались ввезти в регион через пост Балтийск.

Во время проверки специалисты обнаружили конструкторы под названием NINJA, товарный знак которых похож на NINJAGO. Впоследствии правообладатель подтвердил, что не давал согласия на ввоз игрушек. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областной таможни.

В отношении фирмы, заказавшей конструктор, возбудили дело по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ — «Незаконное использование чужого товарного знака». В результате суд признал 1440 игрушек контрафактными и постановил уничтожить их.

Компанию-получателя оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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