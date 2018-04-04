Органами налоговой службы за неделю выявлено 670 случаев правонарушений

По результатам налогового контроля, проведенного органами государственной налоговой службы, за прошедшую неделю было выявлено 670 случаев правонарушений, сообщает пресс-служба ГНК.

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Кроме того, 171 индивидуальный предприниматель и должностное лицо субъектов предпринимательства, впервые совершившие налоговое правонарушение и устранившие его последствия в течение тридцати дней со дня обнаружения, а также полностью возместившие ущерб, нанесенный государству, в виде налогов и других обязательных платежей, пени и других финансовых санкций, а также сделавшие правильные выводы в результате профилактических и разъяснительных работ, освобождены от административной ответственности.

В отношении 499 лиц, грубо нарушивших требования действующего законодательства и допустивших случаи правонарушения, применены административные штрафы в размере 139,3 млн. сумов.

В частности:

— в отношении 6 лиц, нарушивших правила осуществления торговли и оказания услуг, согласно статье 164 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, применен административный штраф в размере 1,1 млн. сумов, из них:

а) за реализацию (оказание услуг) покупателям товаров, продукции (услуг) без выдачи чеков (квитанции, счетов) в отношении 1 лица — 0,2 млн. сумов;.

б) за несоблюдение порядка применения контрольно-кассовых машин в отношении 1 лица — 0,2 млн. сумов;.

в) за несоблюдение порядка применения платежных терминалов при осуществлении денежных расчетов в отношении 1 лица применен административный штраф в размере 0,2 млн. сумов;.

г) за необоснованное завышение цен в отношении 1 лица применен административный штраф в размере 0,2 млн. сумов;.

— за сдачу в аренду или безвозмездное пользование зданий, сооружений, жилых помещений без нотариально заверенного договора в отношении 19 граждан, согласно статье 1591 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, применен административный штраф в размере 16,3 млн. сумов;.

— за несвоевременное оформление имущественных прав на жилье в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость, в отношении 110 лиц, согласно части второй статьи 160 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, применен административный штраф в размере 18,9 млн. сумов;.

— за несвоевременную сдачу деклараций о доходах в налоговые органы в отношении 50 граждан, согласно части третьей статьи 174 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, применен административный штраф в размере 8,6 млн. сумов;.

— за незаконное осуществление предпринимательской деятельности в отношении 48 лиц, согласно части первой статьи 176 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, применен административный штраф в размере 8,2 млн. сумов;.

— за осуществление деятельности по перевозке пассажиров в автомобильном транспорте без лицензии в отношении 1 гражданина, согласно статье 1763 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, применен административный штраф в размере 0,9 млн. сумов;.

— за несвоевременное представление налоговой отчетности в налоговые органы в отношении 185 должностных лиц предприятий, согласно части первой статьи 175 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, применен административный штраф в размере 31,8 млн. сумов;.

— за просроченную дебиторскую задолженность в отношении 10 должностных лиц предприятий, согласно части третьей статьи 175 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, применен административный штраф в размере 1,7 млн. сумов;.