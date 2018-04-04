Прямые чартерные рейсы в Барселону из Нижнего Новгорода появятся в конце мая
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Как сообщает
Согласно информации, вылеты планируется выполнять раз в десять дней. Отмечается, что время в пути составит четыре часа. Полеты будут осуществляться на Boeing 757−200.
Напомним, прямые рейсы из нижегородского аэропорта также доступны на курорты Турции (Анталья), Греции (Салоники), о. Корфу (Керкира), о. Кипр (Ларнака), Туниса (Энфида). В летнем расписании также запланированы рейсы в Сочи, Анапу и Симферополь.
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