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13:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прямые чартерные рейсы в Барселону из Нижнего Новгорода появятся в конце мая

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино», первый рейс в аэропорт Барселоны — Эль-Прат — запланирован на 29 мая.

Источник: Reuters

Согласно информации, вылеты планируется выполнять раз в десять дней. Отмечается, что время в пути составит четыре часа. Полеты будут осуществляться на Boeing 757−200.

Напомним, прямые рейсы из нижегородского аэропорта также доступны на курорты Турции (Анталья), Греции (Салоники), о. Корфу (Керкира), о. Кипр (Ларнака), Туниса (Энфида). В летнем расписании также запланированы рейсы в Сочи, Анапу и Симферополь.

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