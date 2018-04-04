Автомобиль получат канавинцы за активную работу на субботнике

Как отмечается в сообщении, для того чтобы побороться за главный приз необходимо отработать на субботнике не менее шести часов и зарегистрироваться в ведомости участников розыгрыша. После окончания работы нужно сдать ведомости вместе с фото проведенного субботника ответственному сотруднику районной администрации и получить лотерейный билет.