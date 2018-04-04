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13:16 (мск), источник: Newsroom24.ru

Автомобиль получат канавинцы за активную работу на субботнике

Розыгрыш приза состоится среди участников акции «Субботник по-Канавински 2018».

Наиболее активные участники акции «Субботник по-Канавински 2018» смогут принять участие в розыгрыше автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Акцию проводит администрация Канавинского района. Среди участников районных субботников состоится розыгрыш ценных призов, а главным призом станет автомобиль.

Как отмечается в сообщении, для того чтобы побороться за главный приз необходимо отработать на субботнике не менее шести часов и зарегистрироваться в ведомости участников розыгрыша. После окончания работы нужно сдать ведомости вместе с фото проведенного субботника ответственному сотруднику районной администрации и получить лотерейный билет.

Напомним, месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля.

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