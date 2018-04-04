Автомобиль получат канавинцы за активную работу на субботнике
Розыгрыш приза состоится среди участников акции «Субботник
Розыгрыш приза состоится среди участников акции «Субботник
Наиболее активные участники акции «Субботник
Акцию проводит администрация Канавинского района. Среди участников районных субботников состоится розыгрыш ценных призов, а главным призом станет автомобиль.
Как отмечается в сообщении, для того чтобы побороться за главный приз необходимо отработать на субботнике не менее шести часов и зарегистрироваться в ведомости участников розыгрыша. После окончания работы нужно сдать ведомости вместе с фото проведенного субботника ответственному сотруднику районной администрации и получить лотерейный билет.
Напомним, месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля.
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