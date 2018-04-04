Два патрульных инспектора предстанут перед судом за издевательство над автолюбителем
Двум патрульным инспекторам предъявлены обвинения в унижающем достоинство обращении с водителем, который отказался пройти тест на алкоголь, передает Noi.md.
Двум патрульным инспекторам предъявлены обвинения в унижающем достоинство обращении с водителем, который отказался пройти тест на алкоголь, передает Noi.md.
Инцидент произошел 26 февраля прошлого года возле села Кымпул Дрепт Леовского района. Патрульные инспекторы остановили автолюбителя и потребовали от него пройти тест на алкоголь. Водитель отказался, но полицейские решили довести дело до конца. Они заставили его сесть в полицейскую машину, где начали выкручивать руки несчастному автомобилисту, потом неоднократно нанесли ему удары пистолетом по спине, а напоследок применили против водителя слезоточивый газ. Своими действиями стражи порядка нанесли пострадавшему телесные повреждения средней тяжести.
На данный момент прокуратура завершила судебное преследование в отношении полицейских и направила уголовное дело в судебную инстанцию.
Если инспекторы будут признаны виновными, им грозит тюремный срок от 3 до 8 лет или штраф в размере от 1350 до 1600 условных единиц, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности на срок от 5 до 10 лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.