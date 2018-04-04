Два патрульных инспектора предстанут перед судом за издевательство над автолюбителем

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел 26 февраля прошлого года возле села Кымпул Дрепт Леовского района. Патрульные инспекторы остановили автолюбителя и потребовали от него пройти тест на алкоголь. Водитель отказался, но полицейские решили довести дело до конца. Они заставили его сесть в полицейскую машину, где начали выкручивать руки несчастному автомобилисту, потом неоднократно нанесли ему удары пистолетом по спине, а напоследок применили против водителя слезоточивый газ. Своими действиями стражи порядка нанесли пострадавшему телесные повреждения средней тяжести.

На данный момент прокуратура завершила судебное преследование в отношении полицейских и направила уголовное дело в судебную инстанцию.