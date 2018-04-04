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11:55 (мск), источник: Actualitati.md

Два патрульных инспектора предстанут перед судом за издевательство над автолюбителем

Двум патрульным инспекторам предъявлены обвинения в унижающем достоинство обращении с водителем, который отказался пройти тест на алкоголь, передает Noi.md.

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел 26 февраля прошлого года возле села Кымпул Дрепт Леовского района. Патрульные инспекторы остановили автолюбителя и потребовали от него пройти тест на алкоголь. Водитель отказался, но полицейские решили довести дело до конца. Они заставили его сесть в полицейскую машину, где начали выкручивать руки несчастному автомобилисту, потом неоднократно нанесли ему удары пистолетом по спине, а напоследок применили против водителя слезоточивый газ. Своими действиями стражи порядка нанесли пострадавшему телесные повреждения средней тяжести.

На данный момент прокуратура завершила судебное преследование в отношении полицейских и направила уголовное дело в судебную инстанцию.

Если инспекторы будут признаны виновными, им грозит тюремный срок от 3 до 8 лет или штраф в размере от 1350 до 1600 условных единиц, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности на срок от 5 до 10 лет.

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