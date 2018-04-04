«Дух захватывает»: Новосибирский фотограф опубликовал видео города с высоты
Работа над роликом заняла год, в него вошли кадры всех четырех сезонов.
Работа над роликом заняла год, в него вошли кадры всех четырех сезонов.
Известный новосибирский фотографопубликовал видео с видом города с высоты. Работа над роликом заняла год.
— Я надеюсь, что у меня получится открыть вам город с новой стороны. Так как даже я часто впечатлялся от того, что видел. Я не знал, что над нашим городом так часто спускается туман, что гроза может смотреться так пугающе. Я не знал, как выглядит ледоход с высоты. И ещё много маленьких открытий, которыми я делюсь с вами, — пишет в социальных сетях Вадим Махоров.
Изначально видео планировалось доделать и опубликовать осенью, но его автор решил, что город раскрывается именно зимой. В результате на кадрах можно увидеть и жаркое зелёное лето, и золотую осень, и снежную зиму, и весенний ледоход.
Люди, посмотрев ролик, оставляют множество восхищенных комментариев:
— Спасибо Вадим! Вы настоящий профессионал! Очень трогательное видео! Всем сердцем люблю Новосибирск! Люблю Сибирь! — пишет Антон Аратов.
— Уже несколько раз смотрю, дух захватывает! Работу провернул огромную, но это видео того стоит! Сказать молодец, это ничего не сказать, слов нет! — вторит ему Татьяна Немцева.
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