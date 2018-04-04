«Дух захватывает»: Новосибирский фотограф опубликовал видео города с высоты

— Я надеюсь, что у меня получится открыть вам город с новой стороны. Так как даже я часто впечатлялся от того, что видел. Я не знал, что над нашим городом так часто спускается туман, что гроза может смотреться так пугающе. Я не знал, как выглядит ледоход с высоты. И ещё много маленьких открытий, которыми я делюсь с вами, — пишет в социальных сетях Вадим Махоров.