Потепление до +11 обещают синоптики к концу недели в Нижегородской области

Потепление до +11 обещают синоптики к концу недели в Нижегородской области

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, сегодня, 4 апреля в Нижегородской области облачно с прояснениями и без осадков.