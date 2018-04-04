Потепление до +11 обещают синоптики к концу недели в Нижегородской области
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, сегодня, 4 апреля в Нижегородской области облачно с прояснениями и без осадков.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, сегодня, 4 апреля в Нижегородской области облачно с прояснениями и без осадков.
Температура воздуха составит +8 градусов. Ветер ожидается
В четверг, 5 апреля, также ожидается небольшая облачность без осадков, днём воздух прогреется до +9 градусов. Ночью ещё возможны заморозки до -1 градуса. Ветер южный, 2 м/с. Атмосферное давление начнёт поднимется до 753 мм.рт.с.
К пятнице, 6 апреля, облачность усилится, но осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют потепление до +11 градусов днём. Ночью — около ноля. Ветер южный, 4 м/с. Атмосферное давление вернётся к 751 мм.рт.с.
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