Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Назван лучший автомобиль в мире
Федор Бондарчук высказался об «особенной дочке»
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Лили-Роуз Депп рассталась с бойфрендом
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
В Сеть попало видео учений ВС РФ с применением лазерных снарядов
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Лили-Роуз Депп рассталась с бойфрендом
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11:27 (мск), источник: Newslab.ru

Эксперты объяснили дневные пробки в Красноярске

В последние годы в крупных городах такие понятия, как утренний и вечерний часы пик, становятся все более расплывчатыми. Это связывают это с изменением трудового ритма жителей.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты рассказали, как график работы поменял трафик на дорогах в Москве и других крупных городах, включая Красноярск. Как пишет «Российская газета», в последние годы в мегаполисах исчезает «окно» между утренними и вечерними пробками — и на дорогах, и в общественном транспорте многолюдно на протяжении всего дня.

Эксперты связывают это с изменением трудового ритма горожан.

«Сократилась потребность в классической форме труда, когда работают от звонка до звонка: в 9 утра начали, ровно в 18 часов закончили, — объясняет доктор экономических наук Сергей Смирнов. — Причин несколько. Во-первых, промышленного производства с жесткой дисциплиной труда в городах-миллионниках почти не осталось. Во-вторых, кризис способствовал экономии на аренде площадей: работодателям дешевле оплачивать компьютер, необходимую оргтехнику, телефон и интернет сотрудникам и переводить их на удаленную работу, чем арендовать офис. При таком раскладе у работников появляется больше времени для решения своих дел, отсюда рост трафика».

И без этих сдвигов миллионы людей работают по своим графикам — водители, продавцы, грузчики, вахтеры, гардеробщики и т. д. Еще одна тенденция последних лет — переход в коворкинги. В этом случае руководству не нужно, чтобы все сотрудники приходили в одно и то же время. Это тоже приводит к увеличению городского трафика и размыванию традиционных колебаний пиковых нагрузок на транспорт.

«Если раньше трафик на дорогах представлялся мне в виде двугорбого верблюда — утренний час пик, спад, вечерний час пик, спад, то сейчас больше в виде слона, у которого спина гладкая. Но подобные тенденции характерны для всех постиндустриальных городов», — говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин.

Ближе всего к столичным тенденциям оказался Красноярск, где пробки стали раньше начинаться и позже заканчиваться. Вечером дороги загружены уже с 17 часов. Заторы на дорогах стали обыденностью и по выходным — с 12 до 18 часов, особенно в субботу, в центре и в районах, прилегающих к крупным торговым комплексам.

Например, в Екатеринбурге, где остается много промышленных предприятий, утренний и вечерний часы пик все еще хорошо выражены, при этом вечером интенсивность движения обычно чуть выше. В Самаре и в других городах региона Средней Волги пробки образуются, как правило, из-за ДТП и непогоды. В Хабаровске тенденций к смещению традиционных утренних и вечерних часов пик пока нет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Гимназию Академгородка эвакуировали из-за хлопка в микроволновке
На красноярской набережной появился новый арт-объект
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по «делу Скрипаля»
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Евросоюз может закрыть дело против «Газпрома»
Украинские пограничники увезли капитала судна «Норд»
Рост цен на топливо ударит по потребителям
СМИ сообщили об обыске у главы кемеровского МЧС
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Гаишникам придумают «ежедневный план» (и это не «палки») Глава ГИБДД Михаил Черников планирует окончательно избавиться от так называемой «палочной системы»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку Владимир Резник приговорен к семи годам колонии за мошенничество
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа Актриса поблагодарила неравнодушных за поддержку.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь