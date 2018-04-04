Эксперты объяснили дневные пробки в Красноярске
В последние годы в крупных городах такие понятия, как утренний и вечерний часы пик, становятся все более расплывчатыми. Это связывают это с изменением трудового ритма жителей.
В последние годы в крупных городах такие понятия, как утренний и вечерний часы пик, становятся все более расплывчатыми. Это связывают это с изменением трудового ритма жителей.
Специалисты рассказали, как график работы поменял трафик на дорогах в Москве и других крупных городах, включая Красноярск. Как пишет «Российская газета», в последние годы в мегаполисах исчезает «окно» между утренними и вечерними пробками — и на дорогах, и в общественном транспорте многолюдно на протяжении всего дня.
Эксперты связывают это с изменением трудового ритма горожан.
«Сократилась потребность в классической форме труда, когда работают от звонка до звонка: в 9 утра начали, ровно в 18 часов закончили, — объясняет доктор экономических наук Сергей Смирнов. — Причин несколько.
«Если раньше трафик на дорогах представлялся мне в виде двугорбого верблюда — утренний час пик, спад, вечерний час пик, спад, то сейчас больше в виде слона, у которого спина гладкая. Но подобные тенденции характерны для всех постиндустриальных городов», — говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин.
Например, в Екатеринбурге, где остается много промышленных предприятий, утренний и вечерний часы пик все еще хорошо выражены, при этом вечером интенсивность движения обычно чуть выше. В Самаре и в других городах региона Средней Волги пробки образуются, как правило,
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