Эксперты объяснили дневные пробки в Красноярске

Источник: РИА "Новости"

Специалисты рассказали, как график работы поменял трафик на дорогах в Москве и других крупных городах, включая Красноярск. Как пишет «Российская газета», в последние годы в мегаполисах исчезает «окно» между утренними и вечерними пробками — и на дорогах, и в общественном транспорте многолюдно на протяжении всего дня.

Эксперты связывают это с изменением трудового ритма горожан.

«Сократилась потребность в классической форме труда, когда работают от звонка до звонка: в 9 утра начали, ровно в 18 часов закончили, — объясняет доктор экономических наук Сергей Смирнов. — Причин несколько. Во-первых, промышленного производства с жесткой дисциплиной труда в городах-миллионниках почти не осталось. Во-вторых, кризис способствовал экономии на аренде площадей: работодателям дешевле оплачивать компьютер, необходимую оргтехнику, телефон и интернет сотрудникам и переводить их на удаленную работу, чем арендовать офис. При таком раскладе у работников появляется больше времени для решения своих дел, отсюда рост трафика».

И без этих сдвигов миллионы людей работают по своим графикам — водители, продавцы, грузчики, вахтеры, гардеробщики и т. д. Еще одна тенденция последних лет — переход в коворкинги. В этом случае руководству не нужно, чтобы все сотрудники приходили в одно и то же время. Это тоже приводит к увеличению городского трафика и размыванию традиционных колебаний пиковых нагрузок на транспорт.

«Если раньше трафик на дорогах представлялся мне в виде двугорбого верблюда — утренний час пик, спад, вечерний час пик, спад, то сейчас больше в виде слона, у которого спина гладкая. Но подобные тенденции характерны для всех постиндустриальных городов», — говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин.

Ближе всего к столичным тенденциям оказался Красноярск, где пробки стали раньше начинаться и позже заканчиваться. Вечером дороги загружены уже с 17 часов. Заторы на дорогах стали обыденностью и по выходным — с 12 до 18 часов, особенно в субботу, в центре и в районах, прилегающих к крупным торговым комплексам.