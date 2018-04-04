Хабаровские электрические сети сделали важное заявление

По статистике, наиболее частой причиной травмирования работников организаций различных отраслей и форм собственности электрическим током является проведение несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи без согласования с электросетевой организацией. Главная опасность несанкционированных работ в охранных зонах линий электропередачи состоит в повреждении техникой проводов. Водитель подвергает смертельной опасности не только собственную жизнь, но и жизни окружающих, поскольку линии находятся под напряжением. Из-за пренебрежения сторонними лицами элементарными правилами безопасности часто страдают люди, которые остаются без электроэнергии на то время, пока специалисты сетевой организации ликвидируют последствия нарушения.

Энергетики напоминают, что согласно Постановления Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года в охранных зонах ВЛ запрещается осуществлять любые действия, в том числе с использованием высокогабаритной спецтехники, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Также под запрет попадают все земляные работы, строительство коммуникаций, ремонт, реконструкция зданий, размещение зданий и сооружений, детских и спортивных площадок, проведение массовых мероприятий.

Границы охранных зон устанавливаются на расстоянии 2 метра по обе стороны от крайних проводов ЛЭП напряжением 0,4кВ, 10 метров — ЛЭП и трансформаторных пунктов напряжением 6−10 кВ, 15 метров — ЛЭП напряжением 35 кВ, 20 метров — ЛЭП 110 кВ.

Все работы в охранных зонах необходимо согласовывать с владельцем энергооборудования. Для получения разрешения на осуществление работ в пределах охранной зоны необходимо обратиться с письменным заявлением в филиал АО ДРСК «Хабаровские электрические сети».

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении правил охраны электрических сетей и приносящие своими действиями ущерб предприятию электрических сетей, привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательными актами РФ с возмещением причиненного ущерба.