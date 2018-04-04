В поселке Балахта Красноярского края открыли молодежный центр

Коллектив учреждения прошел курс повышения квалификации, а для учреждения разработана персональная программа развития.

— Сегодня у нас значимое и приятное событие — мы открываем уютный современный молодежный центр, — отметил Александр Усс. — Балахтинцы по многим направлениям, включая работу с молодежью, на очень хорошем счету в Красноярском крае. По многим проектам молодежь Балахты, действительно, впереди. Однако существующая база не позволяла ребятам в полной мере раскрыть свой потенциал. Надеюсь, это пространство станет точкой притяжения для молодых людей и из соседних районов и сделает молодежь этих территорий дружнее.

По окончании визита глава региона оставил памятную запись в книге почетных гостей, пожелав молодым людям успехов на занятиях в новом центре.

Справка «РГ».

В Красноярском крае функционируют 72 молодежных центра различной специализации. Формат работы учреждений требует обновления и модернизации в связи с меняющимися запросами молодежи по организации досуга. На сегодняшний день многие здания молодежных центров края требуют капитального ремонта.

Проект «Молодежные центры 2.0» призван решить эту задачу. Он подразумевает создание в крае качественно новой привлекательной для молодых людей среды. Инициатива поддерживается временно исполняющий обязанности губернатора края Александром Уссом.