Где в Уфе освятить яйца и куличи

На Страстной седмице, в Чистый четверг православные пекут куличи и красят яйца. Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, поэтому эта неделя называется Светлой Пасхальной Седмицей.

«Комсомолка» выяснила, где и во сколько можно будет в Уфе освятить яйца и куличи.

Отец Евгений рассказал, что 7 апреля, в субботу, после Божественной Литургии до 22.00 во всех православных храмах столицы будут освящаться куличи, пасхи и яйца.

После этого, в 23.00, 23.45, 00.00 (в каждом храме по-разному) начнется праздничное Пасхальное богослужение. И только после Божественной Литургии священники освятят принесённые прихожанами куличи, пасхи, яйца и другие скоромные яства, запрещенные в пост.

Список храмов Уфы, где можно будет освятить яйца и куличи:

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Адрес: улица Кирова, 102 (8 апреля примерно в 11:00).

Свято-сергиевский кафедральный собор. Адрес: ул. Бехтерева, 2 (8 апреля примерно в 11:00).

кафедральный собор. Адрес: ул. Бехтерева, 2 (8 апреля примерно в 11:00). Покровская церковь. Адрес: ул. Мингажева, 4 (8 апреля примерно в 9:00).

Крестовоздвиженская церковь. Адрес: улица Лесопильная, 2 (8 апреля примерно в 10:00).

Богородско-уфимский храм. Адрес: улица Ферина, 15 (8 апреля примерно в 11:00).