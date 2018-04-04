Где в Уфе освятить яйца и куличи
«Комсомолка» публикует полный список храмов.
«Комсомолка» публикует полный список храмов.
На Страстной седмице, в Чистый четверг православные пекут куличи и красят яйца. Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, поэтому эта неделя называется Светлой Пасхальной Седмицей.
«Комсомолка» выяснила, где и во сколько можно будет в Уфе освятить яйца и куличи.
Отец Евгений рассказал, что 7 апреля, в субботу, после Божественной Литургии до 22.00 во всех православных храмах столицы будут освящаться куличи, пасхи и яйца.
После этого, в 23.00, 23.45, 00.00 (в каждом храме по-разному) начнется праздничное Пасхальное богослужение. И только после Божественной Литургии священники освятят принесённые прихожанами куличи, пасхи, яйца и другие скоромные яства, запрещенные в пост.
Список храмов Уфы, где можно будет освятить яйца и куличи:
Кстати, многие православные целый год хранят в доме пасхальное яйцо и кулич. Священники рекомендуют не выбрасывать затвердевшие символы прошлогоднего праздника, а покормить ими рыб и птиц.
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