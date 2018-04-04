Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Правила сексуальной безопасности: о чем должен знать каждый ребенок
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Британские таблоиды болезненно отреагировали на видеоролик МО РФ
Эксперт о том, чем кончится "дело Скрипаля" для РФ
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Макароны назвали диетической едой
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
12:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Где в Уфе освятить яйца и куличи

«Комсомолка» публикует полный список храмов.

На Страстной седмице, в Чистый четверг православные пекут куличи и красят яйца. Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, поэтому эта неделя называется Светлой Пасхальной Седмицей.

«Комсомолка» выяснила, где и во сколько можно будет в Уфе освятить яйца и куличи.

Отец Евгений рассказал, что 7 апреля, в субботу, после Божественной Литургии до 22.00 во всех православных храмах столицы будут освящаться куличи, пасхи и яйца.

После этого, в 23.00, 23.45, 00.00 (в каждом храме по-разному) начнется праздничное Пасхальное богослужение. И только после Божественной Литургии священники освятят принесённые прихожанами куличи, пасхи, яйца и другие скоромные яства, запрещенные в пост.

Список храмов Уфы, где можно будет освятить яйца и куличи:

  • Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Адрес: улица Кирова, 102 (8 апреля примерно в 11:00).
  • Свято-сергиевский кафедральный собор. Адрес: ул. Бехтерева, 2 (8 апреля примерно в 11:00).
  • Покровская церковь. Адрес: ул. Мингажева, 4 (8 апреля примерно в 9:00).
  • Крестовоздвиженская церковь. Адрес: улица Лесопильная, 2 (8 апреля примерно в 10:00).
  • Богородско-уфимский храм. Адрес: улица Ферина, 15 (8 апреля примерно в 11:00).

Кстати, многие православные целый год хранят в доме пасхальное яйцо и кулич. Священники рекомендуют не выбрасывать затвердевшие символы прошлогоднего праздника, а покормить ими рыб и птиц.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Финский тренер покинул уфимский «Салават Юлаев»
Чеченка пыталась получить маткапитал на мертворожденного ребенка
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин
Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по «делу Скрипаля»
Зачем Саудовская Аравия строит мощную солнечную электростанцию
В РФ благодаря информации от Турции предотвратили теракт
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Евросоюз может закрыть дело против «Газпрома»
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Гаишникам придумают «ежедневный план» (и это не «палки») Глава ГИБДД Михаил Черников планирует окончательно избавиться от так называемой «палочной системы»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку Владимир Резник приговорен к семи годам колонии за мошенничество
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь