В День космонавтики казанцев приглашают в «путешествие по звездному небу»
(Город Казань KZN.RU, 4 апреля). 12 апреля в обсерватории Казанского федерального университета пройдут мероприятия, посвященные 57-летию полета Юрия Гагарина в космос.
(Город Казань KZN.RU, 4 апреля). 12 апреля в обсерватории Казанского федерального университета пройдут мероприятия, посвященные 57-летию полета Юрия Гагарина в космос.
Казанцы отправятся в «путешествие по звездному небу»: все желающие смогут познакомиться с историей обсерватории, узнать принцип работы армиллярной сферы и солнечных часов, увидеть уникальные старинные телескопы и другие астрономические инструменты и понаблюдать за звездным небом.
Также в День космонавтики с лекцией «Астрономия космической эры» выступит сотрудник Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта, кандидат
После захода Солнца, примерно в 20.00, при условии ясного неба посетители обсерватории смогут понаблюдать за звездами в телескопы.
Астрономическая обсерватория, которая находится по адресу: пос. Октябрьский, ул. АОЭ, 7, корп.№ 1, будет открыта для гостей до 22.00, вход свободный, сообщает Единый
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