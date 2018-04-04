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11:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В День космонавтики казанцев приглашают в «путешествие по звездному небу»

(Город Казань KZN.RU, 4 апреля). 12 апреля в обсерватории Казанского федерального университета пройдут мероприятия, посвященные 57-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Казанцы отправятся в «путешествие по звездному небу»: все желающие смогут познакомиться с историей обсерватории, узнать принцип работы армиллярной сферы и солнечных часов, увидеть уникальные старинные телескопы и другие астрономические инструменты и понаблюдать за звездным небом.

Также в День космонавтики с лекцией «Астрономия космической эры» выступит сотрудник Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта, кандидат физико-математических наук, доцент Алмаз Галеев. Он расскажет о том, каких успехов достигла астрономическая наука благодаря развитию космонавтики. Начало экскурсий запланировано на 15:00, 17:00 и 19:00.

После захода Солнца, примерно в 20.00, при условии ясного неба посетители обсерватории смогут понаблюдать за звездами в телескопы.

Астрономическая обсерватория, которая находится по адресу: пос. Октябрьский, ул. АОЭ, 7, корп.№ 1, будет открыта для гостей до 22.00, вход свободный, сообщает Единый информационно-издательский центр КФУ.

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