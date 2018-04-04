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11:58 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре откроют 17 площадок «Тотального диктанта»

Принять участие в акции может любой желающий.

Электронная регистрация участников стартовала на официальном сайте акции.

Процедура имеет простую форму и занимает несколько минут. На сайте будет предложено выбрать свой город, удобную площадку и ввести личные данные.

Как уточнили организаторы, регистрация считается закрытой по мере заполнения всех городских площадок. На диктант необходимо явиться с удостоверением личности.

Краснодар примет участие в акции в шестой раз. В этом году площадки рассчитаны на 1,8 тыс. мест. Чтецами в Краснодаре выступят известные жители города — писатели, журналисты, блогеры, деятели культуры и искусства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», акция состоится 14 апреля в 14:00. Акция будет посвящена судьбе немцев в Поволжье. Текст войдет в новый роман Гузель Яхиной «Дети мои». Столицей «Тотального диктанта» стал Владивосток.

В 2017 году в Краснодаре «Тотальный диктант» написали 1 тыс. 314 человек, из которых 104 получили пятерки. Диктант писали на 15 площадках. На двух из них текст диктовали сотрудники телеканала «Кубань 24» Наталья Баранова и Надежда Чичерина.

Идея провести «Тотальный диктант» принадлежит студенческому клубу гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб». Первую акцию провели 11 марта 2004 года в Новосибирске. В 2013 году к ней стали присоединяться другие города России и мира. В 2015 году диктант написали 500 городов в 59 странах.

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