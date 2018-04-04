В Краснодаре откроют 17 площадок «Тотального диктанта»
Принять участие в акции может любой желающий.
Принять участие в акции может любой желающий.
Электронная регистрация участников стартовала на официальном сайте акции.
Процедура имеет простую форму и занимает несколько минут. На сайте будет предложено выбрать свой город, удобную площадку и ввести личные данные.
Как уточнили организаторы, регистрация считается закрытой по мере заполнения всех городских площадок. На диктант необходимо явиться с удостоверением личности.
Краснодар примет участие в акции в шестой раз. В этом году площадки рассчитаны на 1,8 тыс. мест. Чтецами в Краснодаре выступят известные жители города — писатели, журналисты, блогеры, деятели культуры и искусства, сообщает
Как писал
В 2017 году в Краснодаре «Тотальный диктант» написали 1 тыс. 314 человек, из которых 104 получили пятерки. Диктант писали на 15 площадках. На двух из них текст диктовали сотрудники телеканала «Кубань 24» Наталья Баранова и Надежда Чичерина.
Идея провести «Тотальный диктант» принадлежит студенческому клубу гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб». Первую акцию провели 11 марта 2004 года в Новосибирске. В 2013 году к ней стали присоединяться другие города России и мира. В 2015 году диктант написали 500 городов в 59 странах.
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