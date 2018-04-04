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13:36 (мск), источник: Фонтанка

В петербургском парламенте спорили из-за размещения в городе плавучих отелей

В Петербурге приняли проект закона о развитии частных отелей на воде.

Документ даёт возможность сдавать в аренду участки городских набережных для швартовки плавучих гостиниц. За такую возможность в Законодательном собрании 4 апреля единогласно выступили депутаты от «Единой России», депутаты оппозиционных фракций сочли законопроект коррупционным.

«Развитие отелей на воде увеличит номерной фонд Петербурга и тем самым предотвратит значительное повышение стоимости проживания в гостиницах во время проведения крупных городских мероприятий. Кроме того, при возведении таких плавучих гостиниц застройщик не обременён поиском нового земельного участка, волокиты с оформлением необходимых документов меньше», — пояснил один из авторов Денис Четырбок.

Он добавил, что новые отели не должны закрывать вид на основные достопримечательности Петербурга, поэтому размещать такие сооружения предлагается в районе Выборгской набережной или на Малой Невке.

Против инициативы выступили депутаты оппозиционных фракций. В частности, Оксана Дмитриева заметила, что в городе — сотни неиспользованных культурных объектов, которые могли бы быть использованы как отели. Алексей Ковалёв отметил, что размещение на воде влечёт за собой ряд сложностей — реки и каналы в городе не попадают под кадастрирование, а охранные зоны ограничены набережными, а не водой. По словам депутата, по закону в договоре о водопользовании невозможно прописать этажность и внешний вид объекта. Михаил Амосов добавил, что в законопроекте не прописано проведение конкурсных процедур, что автоматически делает его коррупционным. «Не очень понятно, почему мы ограничиваемая только малым и среднему бизнесом, а если к нам придёт крупная международная компания, имеющая опыт в размещении таких объектов?», — сказал он.

Несмотря на критику, за документ проголосовали 36 депутатов (столько же состоят во фракции «Единой России»), двое воздержались и 8 высказались против. На поправки выделили всего две недели.

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