ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Почти половина
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Почти половина
Согласно исследованию, доля пользователей интернета в России в 1 квартале 2018 года составила 80%. Рост числа ежедневных
Отмечается, что 45% пользователей в последний год сознательно отключали доступ к интернету на день или более, вынужденно оставались без сети 66% респондентов. «При этом 83% из них не чувствовали себя ущемленными, а 7% даже ощутили радость и расслабление», — отмечается в исследовании.
Большинство
По данным ВЦИОМ, гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 22% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 30% — что влияние будет крайне слабым. Вместе с тем, для 47% это станет серьезным испытанием. Для сравнения, в 2017 году такой ответ на данный вопрос дали 32% опрошенных. Еще 39% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 8% — что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть.
Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин, комментируя данные опроса, отмечает, что хотя массовое увеличение
«Скорее всего, этот эффект окажется маятниковым, пока социальные практики окончательно не сформируются, но одно уже ясно сейчас: сегодня в обществе есть заметный запрос на «информационные каникулы» и «периоды коммуникационной тишины», — добавил Родин.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 31 марта-1 апреля 2018 года среди 2 тысяч совершеннолетних россиян. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
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