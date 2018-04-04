В Новосибирской области установят 25 динамических постов весового контроля

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) установит на основных магистралях региона 23 системы динамического контроля веса грузовых автомобилей. Еще два поста поставит Федеральное дорожное агентство. Об этом сообщил начальник отдела информационных технологий и связи ТУАД Алексей Конкин в ходе работы круглого стола «Умная дорога».

По его словам, это позволит контролировать около 82% всего трафика грузовых автомобилей по дорогам области.

«Данные системы очень эффективны, позволяют выявлять нарушения, и все понимают, что за ними будущее. Этого достаточно для реализации принципа неотвратимости наказания», — почеркнул господин Конкин.

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Когда будет завершена программа установки автоматических измерительных комплексов, он не уточнил. С 2013 года в регионе смонтировали пять подобных систем, но три из них сейчас находятся в нерабочем состоянии и нуждаются в ремонте.

Президент «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» Вячеслав Трунаев считает неверной стратегию установки систем, которые автоматически формируют штраф, а водитель узнает об этом постфактум. По мнению главы ассоциации, массовое внедрение такого оборудования на автомагистралях может привести к разорению мелких транспортных компаний.

«Представите трассу от Иркутска до Москвы? Сколько штрафов соберет транспортное средство? Первый штраф — 150 тыс. руб. С десяток этих рамок пройдет — 1,5 млн. Предприятие, которое имеет до пяти машин, всё — банкрот», — привел пример господин Трунаев.

По его мнению, на российских дорогах необходимо внедрять опыт Австрии, где в случае перегруза система сначала информирует об этом водителя, чтобы он мог на месте устранить нарушение.

«Менталитет не тот», — отверг предложение Алексей Конкин.

По его данным, в Западной Европе число нарушителей весового режима составляет около 3% от общего числа большегрузов. Опыт эксплуатации динамических постов контроля в Новосибирской области показывает, что с перегрузом движется каждая третья фура.

Российское законодательство устанавливает для перемещающихся по стране грузовиков ограничение по массе — до 44 т. За превышение более чем на 2% Ространснадзор штрафует перевозчика на сумму от 150 тыс. до 500 тыс. руб. По данным Росдормониторинга, ежегодный ущерб дорогам от фур со сверхнормативным весом измеряется 2,6 трлн руб.