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11:58 (мск), источник: АиФ Омск

Омские школьники могут купить завтраки и обеды по карточке

Сервис доступен в 10 городских школах.

Источник: РИА "Новости"

Омские школьники могут купить завтраки и обеды по безналичному расчёту. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Внедрение системы безналичной оплаты питания в школе начали ещё несколько лет назад, за это время к проекту присоединились 10 школ, ещё столько же учебных заведений планируют внедрить систему к сентябрю.

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Суть данной системы в том, что ученикам не нужно носить с собой деньги. Родителям достаточно раз в месяц перечислять деньги на карту и не волноваться о том, что, когда и на какую сумму поест их ребёнок в школе.

«Подключив услугу “sms-оповещение”, взрослые могут отслеживать этот процесс практически в режиме онлайн. Второе преимущество в том, что все карты именные, никто другой не воспользуется этим личным электронным кошельком. Третий и очень важный момент — работает карта только в пределах школьной столовой. Ученик не сможет рассчитаться по ней в соседнем магазине или купить сладости в придорожном киоске», — рассказали в администрации города.

Отметим, что никто не заставляет родителей переходить на безналичный расчет, горожане по-прежнему могут рассчитывать за питание своих детей наличными.

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