Центр Ростова перекроют на майские праздники

С утра — на ул. Большая Садовая на участке от пр. Буденновский до пр. Театральный и на участке от ул. Максима Горького до ул. Социалистическая. Об этом сообщает администрация
Спортивные массовые мероприятия будут посвящены 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и празднику Весны и Труда.
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