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12:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани планируют собирать макулатуру в многоквартирных домах

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). В Казани стартовал сбор средств на установку в многоквартирных домах малогабаритных боксов для сбора макулатуры. Соответствующая информация размещена на сайте «Карта инициатив».

Новая инициатива принадлежит проекту «ЭкоБокс», который занимается развитием экологической инфраструктуры для раздельного сбора мусора в Казани.

Представители проекта намерены создать пункты для раздельного сбора макулатуры в подъездах многоэтажных и многоквартирных домов, а также на территориях офисных зданий и в государственных учреждениях.

Организаторы намерены собрать 53 тыс. 350 рублей и на эти деньги установить 30 экобоксов. Если казанцы поддержат проект, сбор продолжат.

«Наш девиз: “Раздельный сбор — легко и правильно!”. Более 80 процентов отходов концентрируются на свалках рядом с городами или же планируется уничтожать в мусоросжигательных заводах. При этом многие жители уже давно готовы к раздельному сбору ТБО, если им предоставить возможность делать это в собственном дворе или доме», — отметил руководитель проекта «ЭкоБокс» Рафаэль Хусаинов.

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