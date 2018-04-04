Ночью в Калининграде разведут Высокий и Юбилейный мосты
Специалисты испытают разводной механизм Высокого моста.
Специалисты испытают разводной механизм Высокого моста.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Кроме того, в ночь с 4 на 5 апреля разведут Юбилейный мост. По информации МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» по Преголе пройдёт теплоход «Орлёнок».
Высокий мост начали реконструировать в июне 2016 года в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Рабочее движение по четырёхполосному объекту открыли в ноябре 2017 года. Срок ввода в эксплуатацию неоднократно переносили
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