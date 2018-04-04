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12:11 (мск), источник: Калининград.Ru

Ночью в Калининграде разведут Высокий и Юбилейный мосты

Специалисты испытают разводной механизм Высокого моста.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать с 23:00 4 апреля до 05:00 5 апреля, а также с 23:00 5 апреля до 05:00 6 апреля. Автолюбителей просят планировать свой маршрут заранее.

Кроме того, в ночь с 4 на 5 апреля разведут Юбилейный мост. По информации МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» по Преголе пройдёт теплоход «Орлёнок».

Высокий мост начали реконструировать в июне 2016 года в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Рабочее движение по четырёхполосному объекту открыли в ноябре 2017 года. Срок ввода в эксплуатацию неоднократно переносили из-за строительства тоннеля со стороны острова Октябрьского: в марте заказчик подписал документы.

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