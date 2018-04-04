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11:59 (мск), источник: Publika.md

Бузова объявила о начале эпохи имени себя

Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о начале эпохи имени себя и создании собственной криптовалюты.
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Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о начале эпохи имени себя и создании собственной криптовалюты.

«Я не нашла искренние отношения в людях, но нашла в цифрах. Мы живем в эпоху Ольги Бузовой, я хочу вам об этом напомнить. Это побудило меня создать бузкоин», — сказала она на большой пресс-конференции в Москве в среду, 4 апреля.

Девушка также заявила о желании «вывести всё, что происходит в России, на мировой профессиональный уровень».

«Я первая девушка в этой стране, которая предоставляет вашему вниманию свою валюту. Это всё будет на одной платформе «Буза». Я собираюсь сделать свою IT-систему лучшей и не похожей на других. Это моя эпоха — эпоха Бузовой"^ — добавила она.

Певица призвала серьезно отнестись к своему проекту, передает Известия.

Предварительная продажа бузкоинов начнется в апреле.

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