Бузова объявила о начале эпохи имени себя
Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о начале эпохи имени себя и создании собственной криптовалюты.
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Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о начале эпохи имени себя и создании собственной криптовалюты.
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Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о начале эпохи имени себя и создании собственной криптовалюты.
«Я не нашла искренние отношения в людях, но нашла в цифрах. Мы живем в эпоху Ольги Бузовой, я хочу вам об этом напомнить. Это побудило меня создать бузкоин», — сказала она на большой
Девушка также заявила о желании «вывести всё, что происходит в России, на мировой профессиональный уровень».
«Я первая девушка в этой стране, которая предоставляет вашему вниманию свою валюту. Это всё будет на одной платформе «Буза». Я собираюсь сделать свою
Певица призвала серьезно отнестись к своему проекту, передает Известия.
Предварительная продажа бузкоинов начнется в апреле.
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