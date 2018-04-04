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12:08 (мск), источник: Вести Приморье

СКР обвинила в халатности экс-директора департамента обрнауки Приморья

В Приморском крае предъявлено обвинение в халатности сотруднику краевой администрации, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Приморскому краю.

Источник: Вести Приморье

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение бывшему и.о. директора департамента образования и науки Приморского края Оксане Мартыненко. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в 2016 году обвиняемая, исполняя обязанности директора департамента образования и науки Приморского края, при реализации государственной программы Приморского края, в частности подпрограммы № 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013−2020 годы, не приняла своевременных мер по организации в департаменте надлежащей работы по этому направлению, и не проконтролировала обоснование (максимальной) цены контрактов на основе реальной рыночной ценовой информации о стоимости жилых помещений. В результате проявленной халатности произведено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей, что повлекло крупный ущерб бюджету Приморского края.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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