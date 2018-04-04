СКР обвинила в халатности экс-директора департамента обрнауки Приморья
В Приморском крае предъявлено обвинение в халатности сотруднику краевой администрации, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на
В Приморском крае предъявлено обвинение в халатности сотруднику краевой администрации, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение бывшему и.о. директора департамента образования и науки Приморского края Оксане Мартыненко. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии следствия, в 2016 году обвиняемая, исполняя обязанности директора департамента образования и науки Приморского края, при реализации государственной программы Приморского края, в частности подпрограммы № 5 «Обеспечение жилыми помещениями
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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