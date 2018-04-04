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12:11 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске усилили меры безопасности в связи с проведением ЧМ по танцам

В связи с приездом более 4 тысяч гостей особой проверке были подвергнуты гостиницы, где остановятся спортсмены.

Источник: Reuters

В столице Южного Урала усилили меры безопасности в связи с проведением чемпиона мира по танцевальному спорту.

С 6 по 8 апреля в Челябинске во дворце спорта «Юность» состоятся несколько статусных международных турниров среди профессиональных спортсменов — чемпионат мира, кубок мира и турнир международной федерации танцевального спорта. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе министерства науки и образования Челябинской области.

Всего в спортивных танцевальных мероприятиях примут участие более 4 тысяч гостей. В связи с этим были усилены меры безопасности в городе. Проверку по противопожарной и антитеррористической безопасности прошли все отели и гостиницы, в которых забронированы места для участников спортивных соревнований.

«Специально для проведения Чемпионата мира был создан штаб безопасности, куда вошли представители всех силовых ведомств: ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. На предмет безопасности эксплуатации проверили и дворец спорта “Юность” и все гостиницы, где будут проживать гости и участники», — сказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Напомним, в Челябинске работает «горячий» телефон чемпиона мира по танцам: 8 919123−0124, (351) 223−01−24.

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