В Челябинске усилили меры безопасности в связи с проведением ЧМ по танцам
В связи с приездом более 4 тысяч гостей особой проверке были подвергнуты гостиницы, где остановятся спортсмены.
В связи с приездом более 4 тысяч гостей особой проверке были подвергнуты гостиницы, где остановятся спортсмены.
В столице Южного Урала усилили меры безопасности в связи с проведением чемпиона мира по танцевальному спорту.
С 6 по 8 апреля в Челябинске во дворце спорта «Юность» состоятся несколько статусных международных турниров среди профессиональных спортсменов — чемпионат мира, кубок мира и турнир международной федерации танцевального спорта. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в
Всего в спортивных танцевальных мероприятиях примут участие более 4 тысяч гостей. В связи с этим были усилены меры безопасности в городе. Проверку по противопожарной и антитеррористической безопасности прошли все отели и гостиницы, в которых забронированы места для участников спортивных соревнований.
«Специально для проведения Чемпионата мира был создан штаб безопасности, куда вошли представители всех силовых ведомств: ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. На предмет безопасности эксплуатации проверили и дворец спорта “Юность” и все гостиницы, где будут проживать гости и участники», — сказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.
Напомним, в Челябинске работает «горячий» телефон чемпиона мира по танцам: 8 919123−0124, (351) 223−01−24.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.