Спасатели очистили от металла и стекла дно акватории пляжей в Ялте

На данный момент водолазы провели обследование и очистку дна акватории двух пляжей в поселке Форос (Ялтинский городской округ) общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Со дна моря спасатели извлекли различные фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа и битое стекло.

«Для проведения качественного обследования и очистки прибрежной зоны, водолазам-спасателям “Крым-СПАС” необходимо разведать территорию дна моря на глубине до 2 метров. Водолазная служба оснащена для этого современным комплектом оборудования и техникой. По окончании водолазного обследования дна пляжей собственнику (водопользователю пляжа) вручается акт обследования пляжа», — отметили в МЧС.