Спасатели очистили от металла и стекла дно акватории пляжей в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. В рамках подготовки к курортному сезону в Крыму сотрудники
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. В рамках подготовки к курортному сезону в Крыму сотрудники
На данный момент водолазы провели обследование и очистку дна акватории двух пляжей в поселке Форос (Ялтинский городской округ) общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Со дна моря спасатели извлекли различные фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа и битое стекло.
«Для проведения качественного обследования и очистки прибрежной зоны,
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