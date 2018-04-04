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13:03 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели очистили от металла и стекла дно акватории пляжей в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. В рамках подготовки к курортному сезону в Крыму сотрудники аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС» приступили к водолазному обследованию дна пляжей и мест массового отдыха на водных объектах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

На данный момент водолазы провели обследование и очистку дна акватории двух пляжей в поселке Форос (Ялтинский городской округ) общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Со дна моря спасатели извлекли различные фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа и битое стекло.

«Для проведения качественного обследования и очистки прибрежной зоны, водолазам-спасателям “Крым-СПАС” необходимо разведать территорию дна моря на глубине до 2 метров. Водолазная служба оснащена для этого современным комплектом оборудования и техникой. По окончании водолазного обследования дна пляжей собственнику (водопользователю пляжа) вручается акт обследования пляжа», — отметили в МЧС.

В пресс-службе добавили, что обязательному водолазному обследованию и очистке подлежит дно акватории морских пляжей и других мест массового отдыха людей на расстоянии не менее 50 метров от уреза воды.

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